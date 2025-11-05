La voce più intensa della musica italiana presenta un album ricco di energia e autenticità pronto a trasformarsi in uno spettacolo live imperdibile
( a skanews) – Capace di trasformarsi, rialzarsi e ripartire, mostrando sempre un volto nuovo, ma senza mai snaturarsi, Giorgia, dopo un anno ricco di successi e riconoscimenti, torna con nuova musica. “ G” è il suo nuovo album di inediti. «Non mi aspettavo affatto tutto questo perché dopo 30 anni essere qui come se fosse quasi ricominciato tutto è incredibile, è qualcosa che non puoi prevedere e se te la dicono prima non ci credi», racconta. Giorgia: una vita per la musica (e per l’amore). guarda le foto Giorgia, il niovo album “G”. «È stato un anno veramente intenso, veramente pieno anche dei risultati che mi fanno piacere anche per chi lavora insieme a me, che fatica tanto quanto me. 🔗 Leggi su Iodonna.it
