La voce dei negozianti | Siamo esasperati Basta abbiamo paura

Non è più solo una bravata: il vandalismo dei cosiddetti “maranza” sta diventando un sintomo di degrado urbano e culturale. Non riguarda unicamente l’ordine pubblico: è un fenomeno figlio di un’estetica dell’eccesso. Le voci dei negozianti di galleria Matteotti e delle vie limitrofe, continuano a farsi sentire, soprattutto dopo i festeggiamenti di Halloween. Ieri siamo tornati a sentire le loro voci, stanche e piene di rabbia. "Si tratta del nostro lavoro, perdiamo sempre più clienti", chiosa Alessandro del bar La Farmacia, a due passi dal Duomo. Interviene poi Elena: "Desideriamo solo lavorare in pace, facciamo tanti sacrifici per il nostro bar e vorremmo che funzionasse al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La voce dei negozianti: "Siamo esasperati. Basta, abbiamo paura"

