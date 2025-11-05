La vittoria al Curi manca da 39 anni Ora l’Arezzo di Bucchi tenta il colpo
di Luca Amorosi Con le due squadre agli antipodi della classifica, torna il derby dell’Etruria tra Perugia e. Il primo atto sarà al "Renato Curi" domenica, dove l’ ha vinto una sola volta nella sua storia e insegue un successo che manca da 39 anni. Era il 15 giugno 1986, ultimo turno di serie B, quando gli amaranto si salvarono espugnando lo stadio umbro grazie alle reti di Facchini e Ugolotti nel primo tempo. Uno 0-2 che costò invece la retrocessione al Grifo, a rafforzare una rivalità già deflagrata undici anni prima nel fu "Santa Giuliana", teatro di un 3-2 che grida ancora vendetta. Quello di domenica sarà il 65° incrocio in campionato, il 39° in C o Lega Pro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Vittoria di misura sulla Folgore Delfino Curi Pescara - facebook.com Vai su Facebook
$Perugia- $Livorno, $Tedesco sblocca il $Grifo: al Renato Curi arriva la prima vittoria stagionale - X Vai su X
La vittoria al Curi manca da 39 anni. Ora l’Arezzo di Bucchi tenta il colpo - Ultimo blitz nel 1986 quando il Cavallino si salvò espugnando Perugia grazie alle reti di Facchini e Ugolotti . Scrive sport.quotidiano.net