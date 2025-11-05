La vittoria al Curi manca da 39 anni Ora l’Arezzo di Bucchi tenta il colpo

di Luca Amorosi Con le due squadre agli antipodi della classifica, torna il derby dell’Etruria tra Perugia e. Il primo atto sarà al "Renato Curi" domenica, dove l’ ha vinto una sola volta nella sua storia e insegue un successo che manca da 39 anni. Era il 15 giugno 1986, ultimo turno di serie B, quando gli amaranto si salvarono espugnando lo stadio umbro grazie alle reti di Facchini e Ugolotti nel primo tempo. Uno 0-2 che costò invece la retrocessione al Grifo, a rafforzare una rivalità già deflagrata undici anni prima nel fu "Santa Giuliana", teatro di un 3-2 che grida ancora vendetta. Quello di domenica sarà il 65° incrocio in campionato, il 39° in C o Lega Pro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

