La vita non è una gara

Anche la più riottosa delle mie amiche ormai si è sistemata. Prova ancora a considerarsi una donna “libera” perché continua a rifiutare le proposte di matrimonio del suo compagno ma due settimane fa ha partorito, quindi. C’è qualcosa di più definitivo di un figlio? Un’altra si è sposata a giugno e quella che ha dato il via alle danze della stabilità sentimentale è andata a convivere un anno e mezzo fa. Morale sono rimasta “sola”. Per carità, continuiamo a vederci, ad avere le nostre serata e qualche pomeriggio assieme ma già organizzare un week end è diventato un sudoku e anche quando ci si riesce, tra una telefonata “da casa” e l’altra, il clima non è più quello di un tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

