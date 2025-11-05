La vita non è una gara
Anche la più riottosa delle mie amiche ormai si è sistemata. Prova ancora a considerarsi una donna “libera” perché continua a rifiutare le proposte di matrimonio del suo compagno ma due settimane fa ha partorito, quindi. C’è qualcosa di più definitivo di un figlio? Un’altra si è sposata a giugno e quella che ha dato il via alle danze della stabilità sentimentale è andata a convivere un anno e mezzo fa. Morale sono rimasta “sola”. Per carità, continuiamo a vederci, ad avere le nostre serata e qualche pomeriggio assieme ma già organizzare un week end è diventato un sudoku e anche quando ci si riesce, tra una telefonata “da casa” e l’altra, il clima non è più quello di un tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Continua il periodo difficile. Il commento alla gara di Valerio Capilungo. La Polis Bagnolo esce sconfitta dal match casalingo contro l'Atletico Tricase per 0-3. Nella prima frazione entrambe le squadre danno vita ad una gara spezzata e con pochissime a - facebook.com Vai su Facebook
#Pradè: “Contro il #Lecce sarà una gara da vita o morte. Dobbiamo capirlo tutti” - X Vai su X
La vita non è una gara - Cara Claudia, capisco che le manchino le sue amiche e capisco anche che possa avere la sensazione che la vita la stia lasciando indietro. Scrive ilgiornale.it
Il Papa, non ridurre la vita a una gara ai primi posti - E' importante "ripensare a come spesso riduciamo la vita a una gara, a come diventiamo scomposti per ottenere qualche riconoscimento, a come ci paragoniamo inutilmente gli uni agli altri". Secondo ansa.it
Tamberi: 'Ora la gara della mia vita, ho il fuoco dentro' - "La gara della mia vita": ha ritrovato la carica emotiva Gianmarco Tamberi, in vista della finale del salto in alto a Parigi 2024, dopo la colica dei giorni scorsi. Lo riporta ansa.it