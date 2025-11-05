La Via dell’Amore fa il pieno Un record di visitatori dopo la riqualificazione

Riomaggiore, 5 novembre 2025 – Una passeggiata sotto le stelle sulla Via dell’Amore. I residenti di Riomaggiore infatti potranno accedere al percorso delle Cinque Terre più celebre della Liguria nel periodo autunno-inverno fino all’una di notte mentre fino al 28 marzo l’accesso per i visitatori sarà dalle 9 alle 18. Il Comune e il Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno quindi confermato anche per la stagione autunno-inverno la possibilità di accesso serale riservata ai residenti. Il calendario e le modalità di visita – che comprendono fasce orarie, regolamentazione degli ingressi e eventuali chiusure per manutenzione – sono consultabili sul sito ufficiale viadellamore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

