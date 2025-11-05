La verifica dell' età per i siti porno rischia di diventare un assist per i cybercriminali
Con l’introduzione del controllo assisteremo inevitabilmente a un aumento della diffusione di strumenti per aggirare i blocchi. In molti casi, però, si tratta di spyware che registrano illegalmente le attività degli utenti. 🔗 Leggi su Wired.it
