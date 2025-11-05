La vallata a 60 anni dall’alluvione Diga di Levane e percorsi minori Le opere per la sicurezza idraulica
In questi giorni si ricorda la terribile alluvione del 1966, quando anche il Valdarno finì sott’acqua. A distanza di quasi 60 anni, la vallata è più sicura? Abbiamo fatto il punto della situazione con Antonio Perferi, montevarchino, tra gli amministratori pubblici che negli ultimi decenni hanno seguito più da vicino i temi della sicurezza idraulica. Perferi è stato infatti assessore provinciale al demanio idraulico, alla difesa del suolo e ai trasporti tra il 2009 e il 2014, anni durante i quali ha potuto monitorare da vicino molte opere realizzate in Valdarno. "In questi anni – spiega – nella vallata sono stati portati a termine numerosi interventi: dall’arginatura di molti torrenti fino a opere più complesse e strategiche per la sicurezza del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
