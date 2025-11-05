La Tuscia si conferma regina delle castagne nel Lazio ma i prezzi sono in calo

In aumento nella Tuscia la produzione delle castagne nella campagna 2025, ma prezzi in calo con quotazioni più basse rispetto allo scorso anno e pezzature ridotte a causa del clima. In questo contesto Viterbo si conferma comunque baricentro della castanicoltura regionale, con la Castagna di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

