La truffa corre attraverso lo smartphone occhio al mittente Cuup L' Ausl | Non chiediamo soldi
Ancora sms truffa. Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici relazioni con il pubblico dell’Ausl della Romagna di aver ricevuto dei messaggini sul proprio cellulare, con mittente la sigla Cuup, con nel testo l’invito a “contattare con urgenza i nostri uffici C.u.p. Centro Unico Polivalente al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
