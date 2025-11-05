La Tribù del Gioco Fest i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformano in un grande laboratorio
Dal 6 all’8 novembre i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformano in un grande laboratorio del gioco. La Tribù del Gioco Fest, ideato e organizzato da ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, abita lo Spazio Zero, Cre.Zi.Plus e Tavola Tonda con tavoli, sfide, presentazioni e incontri che mettono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
World Championship 2025 - Clash of Clans GRAN FINALE Live oggi ORE 16:00 italiane ! ? 3 teams rimasti in gioco - Repotted Gaming - Elevate - Tribe Gaming Diretta streaming su YouTube & Twitch : Medda87 NON MANCARE - VAMOS #Clash - facebook.com Vai su Facebook