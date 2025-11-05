La transizione energetica che fa scuola Al via il percorso formativo per i giovani
AREZZO "Credo che sia sempre più importante riflettere sul futuro che avremo davanti: questo corso aiuta a capire meglio ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare (o non vivere)". È la voce di uno degli studenti che hanno partecipato a " La transizione energetica che fa scuola ", il progetto di Formazione Scuola-Lavoro promosso da Estra, in collaborazione con Its Energia e Ambiente e La Fabbrica. Con l’evento inaugurale "Nice to meet you", che si è svolto ieri all’Isis di San Giovanni davanti a oltre cento studenti, è partita ufficialmente la nuova edizione del percorso, che ogni anno coinvolge gli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia per diffondere una cultura dell’energia consapevole, sostenibile e partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
