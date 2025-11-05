La Toscana terra di studio e talento | il Salone dello Studente torna a Firenze

FIRENZE – Due giornate interamente dedicate all’ orientamento post diploma e al futuro dei giovani. Il 6 e 7 novembre, la Stazione Leopolda di Firenze accoglierà il Salone dello Studente di Campus, appuntamento nazionale dedicato a formazione, università e lavoro. L’ingresso è gratuito, con iscrizione sul sito ufficiale, e gli orari sono dalle 9 alle 13,30. La Toscana si conferma una terra d’attrazione universitaria. Secondo i dati del Dsu Toscana, sono oltre 20mila le domande per borse di studio e alloggi per l’anno accademico 2024-25, di cui un quarto presentate da studenti stranieri. L’Irpet evidenzia inoltre come la regione sia la più scelta dagli studenti nordamericani, con 18mila iscritti dagli Stati Uniti nel solo 2023-24. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it