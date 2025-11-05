La Toscana al vertice per generosità e trapianti | pubblicati i dati 2024

FIRENZE – La Toscana si conferma la regione più generosa d’Italia nelle donazioni per i trapianti. I dati relativi al 2024, diffusi dal Centro nazionale trapianti, collocano la regione al primo posto sia per numero di donatori potenziali (104,3 per milione di abitanti) sia per capacità di utilizzo effettivo (49,7 per milione). Un risultato che consolida la leadership toscana in un settore delicato e strategico della sanità pubblica. L’eccellenza regionale emerge nonostante la crescente età media dei donatori e l’aumento delle patologie multiple tra i soggetti coinvolti. “Se la nostra regione è così generosa, lo si deve prima di tutto alla sensibilità dei cittadini, che ringrazio di cuore”, ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando anche “la forza di un sistema sanitario ben organizzato, fondato sulla collaborazione e sulla competenza dei professionisti della rete trapiantologica toscana”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it