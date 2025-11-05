La Superluna più spettacolare del 2025 illumina il cielo del 5 novembre

Il 5 novembre 2025 il cielo regala uno degli spettacoli più attesi dell’anno: la Superluna più vicina alla Terra di tutto il 2025, destinata a mostrarsi più grande e luminosa del solito sopra l’orizzonte notturno. Si parla di Superluna quando coincidono due condizioni: In questa occasione la Luna sarà più vicina del normale, e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La Superluna più spettacolare del 2025 illumina il cielo del 5 novembre

