Scatto mozzafiato della Superluna incastonata sul Parco della Costa dei Trulli di Ripagnola di Polignano a Mare nella serata di mercoledì 5 novembre, a catturare questo momento è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba. Uno scatto preciso, come se fosse un quadro la magia dei trulli sul mare e della luna, un connubio tra bellezza architettonica e il fascino del cielo al tramonto, che evoca mistero e incanto. La Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Il nome “Luna del Castoro” (Beaver Moon) affonda le sue origini nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano la Luna piena di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - La superluna del castoro incastonata sul parco della costa dei trulli Foto di Giovanni Barnaba