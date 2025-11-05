La strage degli alpinisti
di Riccardo Jannello ROMA Almeno nove morti di cui cinque italiani: è il tragico bilancio pagato sull’Himalaya da alcune cordate di scalatori a causa di una furiosa tempesta che si è abbattuta su tutta la catena da una settimana, in anticipo sulle previsioni dei meteorologi. E la situazione rende ancora più precarie le operazioni di salvataggio di altri dispersi e del recupero delle salme sotto le valanghe. "Il primo respiro d’aria nepalese è un mix di incenso, spezie e pura adrenalina. Il viaggio è appena cominciato e promette emozioni forti". Lo scriveva il 7 ottobre Stefano Farronato, 50 anni, appena sbarcato nella capitale del Nepal con i suoi compagni con i quali avrebbe dovuto scalare il Panbari, una vetta di 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
