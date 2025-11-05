La storia dietro la statua di Bobby il cane che dopo la morte del padrone è rimasto per 14 anni sulla sua tomba

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della città di Edimburgo si trova una statua che commemora un piccolo cagnolino, Bobby. Conosciuto per la sua lealtà e la devozione nei confronti del suo padrone John Gray, Bobby è diventato uno dei simboli della città, con migliaia e migliaia di turisti che ogni anno gli rendono omaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

