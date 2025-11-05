La storia di Alessandro giovane imprenditore che ha fatturato un milione vendendo carte Pokémon
Trasformare una passione in un lavoro che, nel solo 2024, ha registrato un fatturato di un milione di euro. È la storia di Alessandro Ludovisi e Nicholas Pirone, giovani ragazzi di Nettuno, che insieme al socio di Udine, Nicholas Fasano, e con la collaborazione anche dello youtuber Cicciogamer89. 🔗 Leggi su Romatoday.it
