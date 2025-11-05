La stagione della Fondazione Bon debutta con uno straordinario Elio narratore e cantante dell' opera buffa

Un debutto con il botto quello della stagione teatrale della Fondazione Luigi Bon: si comincia al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto giovedì 6 novembre con il primo grande evento e la messa in scena de Il Flauto Magico e cento altre bagatelle., spettacolo che vedrà protagonista il geniale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

