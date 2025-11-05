la staffetta della pace nelle piazze

Prosegue il cammino della staffetta ‘ Convergiamo verso la pace ’, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna, che ieri ha toccato Gambettola e Cesena, dopo le tappe inaugurali a Rimini, Santarcangelo e Savignano. Un percorso simbolico e concreto di oltre 300 chilometri, da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna, che unisce idealmente l’intera regione attorno a un messaggio di pace, libertà e dignità della persona. La giornata si è aperta a Gambettola dove la staffetta è stata accolta dal sindaco Eugenio Battistini e dagli assessori Mattia Pavolucci e Cristina Bianchi per un momento di riflessione e confronto sul valore della pace come responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

