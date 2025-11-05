La staffetta della pace nelle piazze

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il cammino della staffetta ‘ Convergiamo verso la pace ’, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna, che ieri ha toccato Gambettola e Cesena, dopo le tappe inaugurali a Rimini, Santarcangelo e Savignano. Un percorso simbolico e concreto di oltre 300 chilometri, da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna, che unisce idealmente l’intera regione attorno a un messaggio di pace, libertà e dignità della persona. La giornata si è aperta a Gambettola dove la staffetta è stata accolta dal sindaco Eugenio Battistini e dagli assessori Mattia Pavolucci e Cristina Bianchi per un momento di riflessione e confronto sul valore della pace come responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la staffetta della pace nelle piazze

© Ilrestodelcarlino.it - La staffetta della pace nelle piazze

Scopri altri approfondimenti

staffetta pace piazzeLa staffetta della pace nelle piazze - Prosegue il cammino della staffetta ‘Convergiamo verso la pace’, promossa dalla Cils Emilia- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

staffetta pace piazzeDalla Romagna all’Emilia, 300 km per la pace: la staffetta della CISL per dire no alla guerra - La staffetta fa parte della più ampia iniziativa nazionale “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL nazionale, che si concluderà il 15 novembre a Roma con una grande assemblea nazionale e la ... Secondo ravennanotizie.it

staffetta pace piazzeMaratona della pace della Cisl, il vescovo: "Non c'è solo Gaza, in Congo in 30 anni uccise tre milioni di persone" - La 'staffetta' per la pace della Cisl Romagna ha fatto tappa in piazza del Popolo, ricevuta dal sindaco Enzo Lattuca, dall'assessora Giorgia Macrelli e dal vescovo, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. Segnala cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Staffetta Pace Piazze