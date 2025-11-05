La squadra di Ronaldo domina con quattro gol tra cui una splendida punizione e una rovesciata di Joao Felix

Justcalcio.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-05 22:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Al-Nassr si è assicurato una vittoria per 4-0 sul Goa nella AFC Champions League 2 nonostante abbia fatto riposare molte delle sue grandi stelle, tra cui Cristiano Ronaldo. Con la qualificazione dal Gruppo D che sembrava già una formalità, l’allenatore Jorge Jesus ha deciso di far riposare molte delle sue stelle chiave, con Ronaldo – che ha fatto notizia di recente dopo la sua ultima intervista con Piers Morgan – nemmeno in squadra e Sadio Mane e Joao Felix nominati in panchina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

