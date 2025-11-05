La squadra di Ronaldo domina con quattro gol tra cui una splendida punizione e una rovesciata di Joao Felix
2025-11-05 22:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Al-Nassr si è assicurato una vittoria per 4-0 sul Goa nella AFC Champions League 2 nonostante abbia fatto riposare molte delle sue grandi stelle, tra cui Cristiano Ronaldo. Con la qualificazione dal Gruppo D che sembrava già una formalità, l’allenatore Jorge Jesus ha deciso di far riposare molte delle sue stelle chiave, con Ronaldo – che ha fatto notizia di recente dopo la sua ultima intervista con Piers Morgan – nemmeno in squadra e Sadio Mane e Joao Felix nominati in panchina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
?Nuovo record per Cristiano Ronaldo. L’ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus, ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell’asso porto - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo: “Yes, I can imagine my retirement. It will be soon”. “But I will be prepared… it will be difficult, I will cry for sure! I think I will be prepared… everything has an end, so I will have more times for other things”. - X Vai su X
Allenamento Milan: squadra 'spaccata' in quattro - Terminato l'allenamento mattutino, il Milan tornerà ad allenarsi a breve, ore 15, a Milanello in vista della trasferta di sabato a Livorno. Segnala calciomercato.com