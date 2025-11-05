La Spagna verso il riconoscimento del maltrattamento di animali come forma di tortura e danneggiamento del partner

In Spagna un team di giuristi, psicologi, criminologi, sociologi e altri esperti ha preparato uno studio da sottoporre al Governo dopo l'approvazione di un disegno di legge relativo alla "violenza vicaria", ovvero quella rivolta a terzi per far del male a una persona specifica come il o la partner, perché si includano anche le azioni rivolte a provocare sofferenza o morte agli animali domestici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

