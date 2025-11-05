La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza | 24 anni per la vita di una bimba che non c' è più

"Ventiquattro anni per una cosa così orrenda. Ventiquattro anni è il valore di una bambina di 18 mesi che non c'è più. L'ha lasciata sola a morire mentre lei andava a diversi". Lo ha detto Viviana Pifferi, sorella di Alessia, commentando la sentenza di condanna a 24 anni nel processo d'Appello a carico della quarantenne, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nel luglio del 2022. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza: "24 anni per la vita di una bimba che non c'è più"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alessia Pifferi, attesa per la sentenza d'appello. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace» - X Vai su X

SI DICE... Auguri per il suo 18º compleanno ad ALESSIA ESPOSITO da parte della mamma Grazia, del papà Lello, della sorella Rebecca e degli amici Gabriele e Alessandra, che le augurano tutto il meglio dalla vita e tanta felicità. - facebook.com Vai su Facebook

Pena ridotta ad Alessia Pifferi, la rabbia della sorella Viviana dopo l'appello: "Non è stata fatta giustizia" - La sorella di Alessia Pifferi, Viviana, ha attaccato i giudici del processo di secondo grado che ha tolto l'ergastolo alla donna, condannandola a 24 anni ... Da virgilio.it

Alessia Pifferi, niente ergastolo. In appello pena ridotta a 24 anni per la morte della figlia Diana - La Corte d'assise d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa in ... Lo riporta lapresse.it

Alessia Pifferi condannata a 24 anni di carcere in appello: ridotta la sentenza di primo grado - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto la condanna inflitta alla donna che nel 2022 abbandonò la figlia di 18 mesi per una settimana ... Scrive ilfattoquotidiano.it