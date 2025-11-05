La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza | 24 anni per la vita di una bimba che non c' è più

"Ventiquattro anni per una cosa così orrenda. Ventiquattro anni è il valore di una bambina di 18 mesi che non c'è più. L'ha lasciata sola a morire mentre lei andava a diversi". Lo ha detto Viviana Pifferi, sorella di Alessia, commentando la sentenza di condanna a 24 anni nel processo d'Appello a carico della quarantenne, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nel luglio del 2022. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

