La Smart city di Cesano Sì del Consiglio di Stato

Altra vittoria in Tribunale sull’affidamento degli appalti per il Comune di Cesano Maderno. Qualche settimana fa era stato il Tar della Lombardia a dare ragione sull’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, questa volta è il Consigio di Stato (dopo la prima vittoria al Tar) a confermare la correttezza nell’assegnazione dell’appalto per il servizio di illuminazione pubblica. La vicenda riguarda l’affidamento della riqualificazione e della gestione dei lampioni e dei semafori della città, con il progetto di smart city. Un passaggio seguito attraverso la formula del project financing, con il committente che effettua una serie di lavori in cambio dei proventi sulla gestione del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Smart city di Cesano. Sì del Consiglio di Stato

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . Le smart city come centri propulsori di innovazione e sostenibilità a servizio della qualità della vita dei cittadini e l’importanza del confronto tra gli stakeholder del territorio per realizzare concretamente la transizione ecologica e digitale. Q - facebook.com Vai su Facebook

Genova Smart City (@genovasmartcity) / Posts - X Vai su X

La Smart city di Cesano. Sì del Consiglio di Stato - Il servizio era stato affidato alla fine della scorsa estate a un’altra società. Da ilgiorno.it

Smart city e illuminazione pubblica: come trasformare le città, convegno a Cesano Maderno - Convegno Smart City Cesano Maderno l sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, il presidente di A2a Illuminazione pubblica Alessandro Paolo Bonazzi, la presidente di Aeb Loredana Bracchitta, il ... Segnala ilcittadinomb.it

In un convegno in Brianza si è parlato il futuro delle smart city e il ruolo dell'illuminazione pubblica - Smart City e Illuminazione pubblica: come sfruttare le potenzialità degli impianti esistenti per aumentare sostenibilità e risparmio nelle nostre città. Si legge su monzatoday.it