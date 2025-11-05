di Michele Sanfilippo Dice bene Bersani quando afferma che le destre che, nel mondo, vincono un po’ ovunque, usano più o meno gli stessi ingredienti, variando caso mai le dosi. Politiche economiche iper-neoliberiste, che implicano tagli al welfare, soprattutto scuola e sanità; attacco alla magistratura, che si vorrebbe assoggettare all’esecutivo; l’idea che il leader, in quanto espressione del popolo, sia incapace di sbagliare; lotta agli emigrati che usurpano la ricchezza della nazione. E’ un peccato che Bersani, soprattutto in passato quando ha ricoperto importanti incarichi politici e di governo, non sia stato altrettanto capace di capire e contrastare le ragioni che hanno spinto milioni di elettori a disertare le urne ed altrettanti a votare quelle destre che ora minacciano in modo sempre più insidioso le democrazie rappresentative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sinistra si risveglia a New York: qui l’opposizione pensi a proposte serie invece che alle alleanze