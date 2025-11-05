La sinistra si risveglia a New York | qui l’opposizione pensi a proposte serie invece che alle alleanze
di Michele Sanfilippo Dice bene Bersani quando afferma che le destre che, nel mondo, vincono un po’ ovunque, usano più o meno gli stessi ingredienti, variando caso mai le dosi. Politiche economiche iper-neoliberiste, che implicano tagli al welfare, soprattutto scuola e sanità; attacco alla magistratura, che si vorrebbe assoggettare all’esecutivo; l’idea che il leader, in quanto espressione del popolo, sia incapace di sbagliare; lotta agli emigrati che usurpano la ricchezza della nazione. E’ un peccato che Bersani, soprattutto in passato quando ha ricoperto importanti incarichi politici e di governo, non sia stato altrettanto capace di capire e contrastare le ragioni che hanno spinto milioni di elettori a disertare le urne ed altrettanti a votare quelle destre che ora minacciano in modo sempre più insidioso le democrazie rappresentative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Schlein esulta per Mamdani: "Bel risveglio, sinistra vince con parole chiare". Vannacci: "Una resa" - X Vai su X
Mentre in Medio Oriente si parlava di pace, in Italia la sinistra stava nelle piazze con i Maranza, con chi aggredisce la Polizia e sfascia tutto. Noi no. Noi siamo dalla parte di chi difende l’Italia, non di chi la insulta. - facebook.com Vai su Facebook
Schlein esulta per Mamdani: "Bel risveglio, sinistra vince con parole chiare". Vannacci: "Una resa" - Le reazioni italiane all’elezione del sindaco di New York. Come scrive repubblica.it
Schlein,a New York vince sinistra con parole e programmi chiari - Con un messaggio chiaro contro il caro vita: per una città che tutte e tutti si possano permettere. Riporta msn.com
New York, Zohran Mamdani eletto sindaco: le reazioni dei politici italiani - Sono diverse le reazioni arrivate anche dai politici italiani alla vittoria del democratico Zohran Mamdani, che nella notte è stato eletto sindaco di New York ed entrerà in carica il prossimo primo ... Lo riporta tg24.sky.it