Forse Elly Schlein è un po' troppo giovane per ricordarsi che la riforma Vassalli, con il proposito di mettere accusa e difesa sullo stesso piano superando il fascista Codice Rocco che le voleva impari, è considerata da anni la Grande Incompiuta dei progressisti. E che nel Pd, come si chiama oggi, il dibattito fra cervelli, intellettuali, leader e sezioni, perfino magistrati e giuristi è da anni segnato da un ampio fronte favorevole a cambiare. Ed è per questo che stavolta l'ossessione per Giorgia Meloni, unico vero collante del cosiddetto campo largo, sembra avere perso il suo incantesimo. Non riesce la leader dem a fare da pifferaio delle toghe rosse e dei comitati del No.

© Iltempo.it - La sinistra e la grande incompiuta, L'editoriale di Cerno