C’è la Stagione Off dall’8 febbraio al 19 aprile al Teatro Pietro Aretino con il meglio delle produzioni indipendenti in scena la domenica alle 17.30. In programma “Troilo e Cressida” nella riscrittura de I Sacchi di Sabbia l’8 febbraio, “I cuori battono nelle uova” con la compagnia Les Moustaches il 15 marzo, “Bye Bye Blackbird” di Ariateatro il 29 marzo e “Drained! (Sdrenati)”, black comedy di NoveTeatro 19 aprile. "Insieme a Fondazione Toscana spettacolo abbiamo realizzato una nuova intrigante stagione di prosa per il nostro amato Teatro Petrarca e soprattutto per Arezzo - dice Lorenzo Cinatti, direttore di Fondazione Guido d’Arezzo - per i suoi spettatori e per i nostri fedelissimi abbonati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida del Pietro Aretino. Esplode il cartellone ’Off’. Tante occasioni per i giovani