Una due giorni di confronto tra i migliori musei e archivi d’impresa d’Italia con un unico obiettivo: interrogarsi su come l’intelligenza artificiale possa diventare alleata nella valorizzazione del patrimonio industriale. E su come, oggi e nel prossimo futuro, uno strumento innovativo e dirompente proprio come l’AI possa accrescere la conoscenza di quel patrimonio, costruendo nuovi percorsi di fruizione e raggiungendo così nuovi pubblici. L’appuntamento è a Parma, oggi e domani, con il seminario – rigorosamente diffuso in location simbolo di città e provincia – organizzato da Museimpresa in collaborazione con Barilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida al patrimonio industriale: "Così l’AI cambierà i musei"