la sesta edizione della settimana delle residenze digitali dal 9 al 13 dicembre 2025

Arezzo, 5 novembre 2025 – Da martedì 9 a sabato 13 dicembre, la Settimana delle Residenze Digitali è l'occasione per scoprire i 4 progetti vincitori della sesta edizione del Bando Residenze Digitali, che supporta artiste e artisti delle performing arts nell'esplorazione e nella sperimentazione delle possibilità offerte dallo spazio digitale. Durante la settimana sarà possibile fruire delle restituzioni online di: Spooky Internet Storie per non dormire. Buonanotte, di Mara Oscar Cassiani, che esplora le leggende digitali nate sul web come forma contemporanea di oralità collettiva, trasformando moderne donne over 50 in "cantastorie digitali"; Molka di Benedetta Pigoni, per la regia di Giammarco Pignatiello, performance interattiva ispirata alle spy cams pornografiche coreane e a più prossimi fatti di cronaca accaduti in Italia, che mette in discussione il confine tra osservazione e violazione, esplorando il rapporto tra corpo, privacy e immagine digitale; Screenvestigation di Albert Figurt, che trasforma il desktop (o la sua assenza) e le abitudini digitali degli utenti in veri e propri spazi e materiali performativi; Erburnea di Boris Pimenov, performance interattiva durante la quale il pubblico diventa co-creatore del destino di Alice, un'intelligenza artificiale intrappolata in un istituto immaginario.

