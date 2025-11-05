La serie All Fair’s con Kim Kardashian? La peggiore della storia per i critici americani zero stelle

D’accordo, i critici seguono dei parametri particolari e non sempre i loro giudizi sono avvalorati dal pubblico, ma di sicuro, leggere che All Fair’s, la nuova serie targata Ryan Murphy e Kim Kardashian stia ricevendo una valanga di recensioni devastanti (letteralmente) da parte della critica internazionale fa un po’ riflettere. Il legal drama, disponibile su Hulu e Disney+ dal 4 novembre, è stato definito “esistenzialmente terribile”, “un monumento pacchiano alla vanità” e persino “il peggior drama televisivo mai realizzato”. Ok. La serie in dieci episodi, di cui i primi tre sono già disponibili, segue le vicende di un team di avvocatesse divorziste (per la cronaca, Kardashian è davvero avvocato) che aprono il proprio studio a Los Angeles. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La serie All Fair’s con Kim Kardashian? La peggiore della storia per i critici americani (zero stelle)

Approfondisci con queste news

Le serie tv del mese di novembre tra attesi ritorni come Call My Agent Italia 3, Maxton Hall 2, Vita da Carlo 4, Stranger things 5 e novità da non perdere da Robin Hood a All's Fair a Malice e tanto altro ancora. Tutto nel link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

#Marotta e così potente e condizionante nel calcio italiano che la Lega Serie A ha eletto nel Consiglio Figc #Chiellini nonostante Marotta sostenesse Carnevali. - X Vai su X

Kim Kardashian debutta in All’s Fair : «Ho imparato che si può essere forti senza rinunciare alla vulnerabilità» - Accanto a Naomi Watts, Glenn Close e Sarah Paulson, la star interpreta un’avvocata determinata a difendere le donne (e sé stessa) in una serie che intreccia diritto, empatia e glamour ... Come scrive vanityfair.it

Kim Kardashian nella nuova serie All's Fair ci mostra tutta la forza di un power dress - Dal 4 novembre il nuovo legal dram con un cast di stelle: Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson e Teyana Taylor ... Segnala vogue.it

All’s Fair, Kim Kardashian nei panni di un’avvocata: il power dress non è mai stato così fashion - È una professionista di successo, donna brillante dallo stile deciso, sensuale e trendy. Scrive fanpage.it