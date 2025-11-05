La serie All Fair’s con Kim Kardashian? La peggiore della storia per i critici americani zero stelle

D’accordo, i critici seguono dei parametri particolari e non sempre i loro giudizi sono avvalorati dal pubblico, ma di sicuro, leggere che All Fair’s, la nuova serie targata Ryan Murphy e Kim Kardashian stia ricevendo una valanga di recensioni devastanti (letteralmente) da parte della critica internazionale fa un po’ riflettere. Il legal drama, disponibile su Hulu e Disney+ dal 4 novembre, è stato definito “esistenzialmente terribile”, “un monumento pacchiano alla vanità” e persino “il peggior drama televisivo mai realizzato”. Ok. La serie in dieci episodi, di cui i primi tre sono già disponibili, segue le vicende di un team di avvocatesse divorziste (per la cronaca, Kardashian è davvero avvocato) che aprono il proprio studio a Los Angeles. 🔗 Leggi su Cultweb.it

