Un taglio del personale insolito e inatteso. Non si tratta di un’azienda in crisi, ma di un matrimonio. Una donna ha deciso di ridurre il numero degli invitati al proprio matrimonio a sole due settimane dalla cerimonia, provocando reazioni contrastanti tra amici e parenti. Il caso è stato reso pubblico da un post pubblicato sul forum Reddit Wedding Shaming, dove una parente della sposa ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto. Il matrimonio era previsto ad Asheville, con circa 200 invitati. Secondo il racconto, “ la pianificazione era stata normale fino alla scorsa settimana ”. La cugina della sposa, autrice del post, ha spiegato che “la sposa è sempre stata interessata a cristalli, tarocchi e astrologia”, ma che negli ultimi mesi “ha iniziato a vedere una consulente spirituale che tratta come terapeuta, life coach e oracolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La sensitiva della sposa ha detto che l’energia era ‘troppo affollata’ e lei ha cancellato metà della lista degli invitati due settimane prima del matrimonio”: lo sfogo della damigella su Reddit