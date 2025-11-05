La segnalazione | Da settimane ragazzi sotto l' effetto degli stupefacenti nel parcheggio di fronte al Bingo
«Scrivo per segnalare la situazione di degrado presente da qualche settimana a Pescara nel parcheggio a pagamento della stazione, di fronte al Bingo, per intenderci. La signora che ci aiuta in casa ci riferisce di un gruppo di ragazzi di colore che staziona lì da giorni in condizioni di visibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
