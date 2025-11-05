La Scuola di sci di Barzio riconosciuta come storica dalla Regione

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola di sci di Barzio Piani di Bobbio-Valtorta premiata in Regione. Una bella soddisfazione per il direttore Matteo Concari e i suoi istruttori.Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto 22 scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo come 'storiche', un importante attestato di tradizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Scuola Sci Barzio Riconosciuta