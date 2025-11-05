La scorciatoia per la AI Mode nella pagina Nuova scheda è in rollout su Chrome per Android

Google ha annunciato il rollout della scorciatoia per la AI Mode nella pagina "Nuova scheda" di Google Chrome per Android e iOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La scorciatoia per la AI Mode nella pagina “Nuova scheda” è in rollout su Chrome per Android

Argomenti simili trattati di recente

James ha tante frecce nel suo arco. È un bell’uomo, di talento, istruito, con una vita comoda da esponente della classe media. Forse non ha pazienza e vuole una scorciatoia per realizzare i suoi obiettivi, o magari sta solo cercando di ribellarsi a suo padre, a u - facebook.com Vai su Facebook

Chrome 141 rivoluziona la nuova scheda su Android e iOS: AI Mode e Incognito sul podio - Chrome per Android e iOS aggiunge in Nuova scheda due scorciatoie per AI Mode e Incognito, con interfaccia rivista e rollout dalla versione 141. Come scrive smartworld.it

Chrome per Android riceve due comodi nuovi pulsanti nella pagina Nuova scheda - La pagina Nuova scheda di Chrome riceve un pulsante dedicato alla AI Mode e un altro per la modalità incognito ... Scrive tuttoandroid.net

Arriva la scorciatoia AI Mode sui Pixel per una ricerca ancora più immediata - Attraverso questa scorciatoia, che al momento pare si stia diffondendo su larga scala, gli utenti potranno usufruire di AI Mode con un semplice tocco. Si legge su multiplayer.it