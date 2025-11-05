La scorciatoia per la AI Mode nella pagina Nuova scheda è in rollout su Chrome per Android

Tuttoandroid.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha annunciato il rollout della scorciatoia per la AI Mode nella pagina "Nuova scheda" di Google Chrome per Android e iOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la scorciatoia per la ai mode nella pagina nuova scheda 232 in rollout su chrome per android

© Tuttoandroid.net - La scorciatoia per la AI Mode nella pagina “Nuova scheda” è in rollout su Chrome per Android

Argomenti simili trattati di recente

scorciatoia mode pagina nuovaChrome 141 rivoluziona la nuova scheda su Android e iOS: AI Mode e Incognito sul podio - Chrome per Android e iOS aggiunge in Nuova scheda due scorciatoie per AI Mode e Incognito, con interfaccia rivista e rollout dalla versione 141. Come scrive smartworld.it

scorciatoia mode pagina nuovaChrome per Android riceve due comodi nuovi pulsanti nella pagina Nuova scheda - La pagina Nuova scheda di Chrome riceve un pulsante dedicato alla AI Mode e un altro per la modalità incognito ... Scrive tuttoandroid.net

Arriva la scorciatoia AI Mode sui Pixel per una ricerca ancora più immediata - Attraverso questa scorciatoia, che al momento pare si stia diffondendo su larga scala, gli utenti potranno usufruire di AI Mode con un semplice tocco. Si legge su multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Scorciatoia Mode Pagina Nuova