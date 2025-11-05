La scoperta che nessuno si aspettava è taiwanese | il grasso della pelle fa ricrescere i capelli
Una nuova ricerca apre prospettive inattese nella lotta contro la caduta dei capelli. Uno studio condotto dai ricercatori della National Taiwan University ha dimostrato che le cellule di grasso presenti nella pelle possono stimolare la ricrescita dei capelli nei topi in appena 20 giorni, aprendo la strada a possibili trattamenti futuri per la calvizie negli esseri umani. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Cell Metabolism, si basa su una conoscenza già consolidata: l’irritazione o le lesioni della pelle spesso innescano la crescita dei capelli. Il team guidato dal biologo dei sistemi Kang-Yu Tai ha voluto approfondire i meccanismi alla base di questo fenomeno per capire se potessero essere sfruttati terapeuticamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
