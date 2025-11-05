La scomparsa di Piero Ceccatelli | l’amore per il giornalismo quelle lezioni sul campo da custodire

Prato, 5 novembre 2025 – "Vai, a Prato? Il capo là è il Ceccatelli eh.". E il pensiero automatico di un cronista, giovane e precario al tempo, di fronte a quella frase sospesa non poteva essere altro che questo: "Vai, ora mi fa a pezzi". Era un nome, un nome tosto il suo. Il tempo di aprire la porta di Prato e un omone alto due metri, con un sorriso largo e generoso, spalanca le braccia e abbraccia il cronista di cui sopra: "O che mi dai la mano? Abbracciami". Due nanosecondi per disintegrare ogni sovrastruttura gerarchica. Perché di fatto un Grande non ha bisogno di orpelli o salamelecchi di circostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

