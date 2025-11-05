la scomparsa di piero ceccatelli giornalista de la nazione lutto a prato e in toscana

Prato, 5 novembre 2025. Lutto a Prato e in Toscana per la scomparsa di Piero Ceccatelli, 65 anni, apprezzato giornalista de La Nazione. Aveva ricoperto diversi incarichi per il quotidiano, tra i quali quello di capo della redazione di Prato. Ha raccontato tanti importanti passaggi della cronaca pratese e toscana. Nell’ultima parte della sua carriera si era affacciato al mondo digitale, nella redazione internet. “Piero ci ha lasciato – scrive la moglie Paola –. Ci mancherà molto. Mancherà alla sua città ed a tutte le città dove ha lavorato e che ha amato. Mancherà il suo sguardo obiettivo, di giornalista onesto e la sua intelligenza di uomo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

