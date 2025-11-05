La scena rap campana conquista Lagonegro | successo per il primo Music Festival lucano

Un debutto da ricordare per il Lagonegro Music Festival, che sabato 1° novembre ha trasformato Piazza Buonaventura Picardi in un grande palco a cielo aperto, animato da migliaia di giovani arrivati da tutta la Basilicata e dal Sud Italia.Un successo che ha superato ogni aspettativa, confermando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

