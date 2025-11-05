La scelta radicale di Millie Bobby Brown su sua figlia adottiva | giusta o troppo apprensiva?

Millie Bobby Brown ha preso una posizione netta sulla privacy della sua bambina. La protagonista di Stranger Things, ha spiegato in un’intervista a British Vogue perché ha scelto di non condividere il nome e addirittura neanche il carattere della figlia che ha accolto tramite adozione lo scorso agosto insieme al marito Jake Bongiovi, 23 anni e figlio del rocker Jon Bon Jovi. Quando British Vogue le ha chiesto dettagli sulla personalità della bambina, l’attrice ha risposto con fermezza: “Non lo farò. Per me è davvero importante proteggerla e proteggere la sua storia finché non sarà abbastanza grande da volerla condividere lei stessa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

