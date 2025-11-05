La scelta di Conte di fare solo due sostituzioni significa che non ha fiducia dei suoi rincalzi

Uno 0-0 contro l’Eintracht che non ha lasciato una buona impressione. Conte, a fine gara, ha esaltato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando di convinzione e giusto piglio, ma si vince se si segna e il Napoli si è fermato sullo 0-0. È chiaro che la sfida contro i tedeschi fosse fondamentale in ottica Champions considerando che gli azzurri avevo collezionato solo una vittoria e due sconfitte, proprio per questo, scrive oggi Repubblica, non si capisce perché Conte  si è limitato a soli due cambi nella ripresa, Potrebbe interessarti:  Pagelle Napoli-Eintracht 0-0 – Conte non vende sogni e questo a Napoli è un problema “A questi livelli servono nervi saldi e per colmare il deficit di personalità  gli azzurri avrebbero avuto bisogno almeno di più benzina nelle gambe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

