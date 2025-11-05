SAN GIOVANNI La Sangiovannese gioca questo pomeriggio alle 14,30 al " Gino Bozzi " di Firenze il recupero della gara con la Rondinella non disputata domenica a causa della morte, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì, del presidente fiorentino Lorenzo Bosi. È una classica partita da bollino rosso per il Marzocco, i padroni di casa infatti sono reduci da sette vittorie convincenti in altrettante gare di campionato e quest’oggi, con il lutto al braccio e la morte nel cuore, daranno il tutto e per tutto per dedicare un successo al presidente che, da lassù, sicuramente, non mancherà di tifare per i suoi amati colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Sangio avanti tutta. Ansia Calderini per Manes