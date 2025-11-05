La Samb adesso deve tornare a fare punti
Un ottobre da dimenticare per la Samb. A parte il successo di Sassari di sabato 4 ottobre, per il resto i rossoblù hanno collezionato quattro sconfitte consecutive con Ravenna, Livorno, Ascoli e Guidonia Montecelio, subendo cinque reti e realizzandone solo uno. Inoltre nelle ultime cinque partite disputate al Riviera delle Palme Eusepi e compagni ne hanno vinte solo una con la Juventus Next Gen, perdendo le altre quattro. Insomma se questa non è crisi poco ci manca. Anche la classifica ne ha risentito notevolmente con la Samb che è passata da un ottimo quarto posto (forse anche al di là delle potenzialità tecniche della formazione di Ottavio Palladini ) alla dodicesima posizione con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona play off. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
