La sagra allunga la stagione | 50 strutture aperte 2.400 al Camping

Oltre alle 70mila persone arrivate da tutta Italia e anche dall'estero per l'edizione 2025 de ' Il Pesce fa Festa ', che sono un dato eccezionale (non è stato battuto il record dello scorso anno di 80mila presenze in quanto la manifestazione è durata un giorno in meno), gli organizzatori forniscono altri numeri della festa e spunti interessanti per il futuro. A dimostrare la portata turistica dell'appuntamento sono le 50 strutture ricettive rimaste aperte, i 2.400 turisti ospitati al Cesenatico Camping Village, ed i cento fra ristoranti e locali che hanno lavorato in pieno. L'area complessiva dell'evento ha raggiunto i 4mila metri quadrati di superficie, suddivisa tra 1.

