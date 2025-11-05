La Russia agli ucraini che difendono Pokrovs e Kupiansk | Arrendetevi o morirete

L’esercito russo ha ordinato alle truppe ucraine che si trovano nelle città di Pokrovsk e Kupiansk di arrendersi. Altrimenti non avranno possibilità di sopravvivenza. La Russia sta cercando di catturare Pokrovsk, soprannominata «la porta di Donetsk », dal 2024, nell’ambito di un tentativo di conquistare l’intera regione del Donbass. Le forze ucraine controllano ancora circa il 10%, ovvero 5 mila km quadrati ( 1.930 miglia quadrate ) della città. La battaglia di Pokrovsk. In contrapposizione agli attacchi frontali che le forze russe hanno utilizzato contro altre città, la Russia ha utilizzato movimenti a tenaglia per quasi circondare le forze ucraine sia a Pokrovsk che a Kupiansk. 🔗 Leggi su Open.online