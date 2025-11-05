La Russa | Meloni pronta a un bis da premier non pensa al Quirinale

In un’intervista a la Repubblica, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiarito che Giorgia Meloni “non pensa al Quirinale” e punta invece a un secondo mandato da premier. “Il suo obiettivo è governare, non cambiare palazzo”, ha detto, chiudendo ogni speculazione su un’eventuale corsa al Colle. La Russa ha confermato che il governo è determinato a portare avanti il progetto del premierato, ma solo se “ci sarà la volontà politica necessaria”. In caso contrario, ha spiegato, “si dovrà mettere mano alla legge elettorale, perché la stabilità istituzionale non può restare appesa”. Sui rapporti interni alla coalizione di centrodestra, il presidente del Senato ha sottolineato la “solidità e coesione” dell’alleanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

