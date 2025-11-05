La Russa | Meloni al Quirinale? Non ci pensa proprio farà il bis

Roma, 5 nov. (askanews) – “I risultati del governo presuppongono almeno un bis. Ne sono convinto”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo in una intervista a Repubblica, a una domanda sulla rielezione della premier Giorgia Meloni alla guida del governo alle Politiche del 2027. Meloni rischia di andare al Colle al posto suo, in questo scenario? “Se c’è una cosa certissima, è che nelle mie aspettative, ambizioni e prospettive non c’è quella di andare al Colle. Già il ruolo di presidente del Senato restringe il mio modo di fare politica, figurarsi immaginarmi Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it