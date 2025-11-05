La Russa | Cori fascisti? Solo folklore bisogna guardare al futuro

"Mai i nostri giovani hanno impedito ad altri di parlare in scuole o università. Mai hanno aggredito agenti o, che io sappia, avversari politici. Sono solo episodi di folklore neofascista sbagliati e utili solo ai nostri avversari". Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervistato da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per La Russa i cori fascisti sono folklore. Un classico usato dai fascisti per far passare l'osceno. La Russa, essendo fascista, è coerente con la sua cultura. L'oscenità è che La Russa è la seconda carica della Repubblica nata per ripudiare il fascismo, non per - X Vai su X

“Giorgia Meloni farà il bis, ma non punta al Quirinale, dimenticatevi che voglia fare il Capo dello Stato. Sui cori fascisti a Parma un ministro ha detto che andrebbero presi a calci. Ma allora che facciamo con chi tira le molotov? È solo folklore utile ai nostri nemic - facebook.com Vai su Facebook

Cori fascisti nella sede Fdi a Parma, La Russa: “Episodi di folklore”. E cita Almirante - Il Presidente del Senato minimizza l'episodio di Parma e contraddice Crosetto che aveva chiesto l'espulsione dei responsabili ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cori fascisti nella sede FdI a Parma, La Russa contro Crosetto: "Solo folklore, non voglio impiccare nessuno" - Ignazio La Russa definisce i cori fascisti di Parma “folklore neofascista sbagliato” e replica a Crosetto: “Io non prendo a calci nessuno” ... Segnala virgilio.it

La Russa: “Meloni farà il bis, non pensa al Quirinale. Cori fascisti? Solo folklore” - Intervista al presidente del Senato: “Se ci sarà la volontà politica il premierato verrà approvato. Scrive repubblica.it