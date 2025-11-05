La Ruota della Fortuna vs Non è la Rai Claudia Gerini contro Samira Lui | Noi non eravamo nude | VIDEO

Samira Lui è una delle più attive nel "catalogo vallette", Claudia Gerini, ospite a Tintoria, rivolge alla co-presentatrice de La Ruota della Fortuna una critica. L'attrice solleva dapprima l'argomento e poi afferma "questa è una polemica che ci annoia mortalmente" L'articolo La Ruota della Fortuna vs Non è la Rai, Claudia Gerini contro Samira Lui: “Noi non eravamo nudeVIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

