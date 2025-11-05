La Ruota della Fortuna la profezia di Gerry Scotti per Samira Lui

La Ruota della Fortuna è andata in onda mercoledì 5 novembre portando la ormai consueta ondata di allegria nelle case degli appassionati del programma. Condotta da Gerry Scotti, è il programma che da questa estate ci tiene compagnia (con successo) nell’Access Prime Time di Canale 5. Certo, con l’apertura della band del programma e gli stacchetti musicali di tanto in tanto, il game show sa intrattenere, divertire e, perché no, interrogare. Al fianco del conduttore, come ogni sera, Samira Lui, puntuale nel porre le domande e nel rispondere alle battute di Scotti. Splendida in blu, ha ricevuto un gran complimento (e una profezia) da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la profezia di Gerry Scotti per Samira Lui

