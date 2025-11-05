La Ruota della Fortuna Gerry Scotti sorpreso da Samira | Io sono esperta
Uno dei format di punta della rete ammiraglia Mediaset è, nella stagione televisiva attuale, senza dubbio La Ruota della Fortuna, che riesce a battere o a dare filo da torcere quotidiano a un prodotto molto apprezzato come Affari Tuoi con la guida di Stefano De Martino. Protagonisti del programma tv sono il conduttore Gerry Scotti e la valletta Samira Lui, che riesce a conquistare il favore del pubblico con la sua bellezza, condita da una buona dose di simpatia e di schiettezza. Così è stato anche nella puntata del 4 novembre 2025 di La Ruota della Fortuna, in cui la showgirl si è lasciata andare anche a delle confessioni che hanno stupito il pubblico e lo stesso conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
